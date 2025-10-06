Home Vanguardia "el comentado dardo de diana bolocco a vasco moulian en “fiebre de..."

El comentado dardo de Diana Bolocco a Vasco Moulian en “Fiebre de Baile”: “Alguna vez que reconozca…”

La animadora y el jurado del programa de baile protagonizaron un singular momento, luego de que Bolocco recordara antiguas críticas que realizó Moulian en contra de ella.

Leonardo Medina
La noche de este domingo se estrenó la nueva temporada del programa de Chilevisión, “Fiebre de Baile”, y en su capítulo de estreno, ocurrió un llamativo momento protagonizado por Diana Bolocco y Vasco Moulian. 

Todo ocurrió luego del duelo de Kike Acuña y Esteban Paredes, cuando Moulian, jurado del estelar, debía entregar su voto. 

El comunicador entregó su opinión sobre ambos participantes, y también aprovechó de elogiar la labor de Bolocco como animadora. “Lo ha hecho muy bien usted, como crítico de televisión se lo digo”, sostuvo. 

Acto seguido, la conductora lanzó un inesperado dardo, al responder con ironía que “a por fin, mire. Alguna vez en mi carrera que reconozca algo mío, porque me tiró a partir toda la vida”. 

El comentario causó risas en el estudio, y tomó por sorpresa a Moulian, aunque de igual forma, Diana añadió: “Pero Vasco, yo te quiero igual”. 

Por último, Vasco, algo incómodo, se limitó a contestar: “Es cierto, pero gracias por todo”.

