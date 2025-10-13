Home Internacional "en egipto y ante 20 líderes se firma el acuerdo de trump para la ..."

En Egipto y ante 20 líderes se firma el acuerdo de Trump para la paz en Gaza

El presidente de EEUU dijo que “han hecho falta 3.000 años para llegar a este punto” durante una simbólica firma precedida por un breve discurso en el que dedicó elogios a los presidentes de Egipto, y de Turquía, Abdelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, y al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sentados junto a él en la mesa.

Patricia Schüller Gamboa
El ambicioso plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, una iniciativa que propició hasta el momento la liberación de los últimos rehenes israelíes que llevaban secuestrados en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre de 2023, fue firmado este lunes en una ceremonia en Sharm el Sheij, Egipto.

“Han hecho falta 3.000 años para llegar a este punto”, destacó el mandatario estadounidense durante una simbólica firma precedida por un breve discurso en el que dedicó elogios a los presidentes de Egipto, y de Turquía, Abdelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, y al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sentados junto a él en la mesa.

“Quiero dar las gracias al Estado de Qatar por sus esfuerzos y a su emir, un líder increíble”, afirmó antes de referirse a Erdogan, “cuyo país tiene uno de los mejores ejércitos del mundo”. “El presidente Erdogan es un hombre increíble y le doy las gracias por su maravillosa amistad”, añadió. Por último, mencionó al dirigente egipcio, Al Sisi, “líder de un país con una civilización de 6.000 años”. “El acuerdo entre Israel y Hamás se mantendrá”, recalcó.

Detrás se ubicaron los más de 20 líderes que acudieron a dar su apoyo a este acto, entre ellos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Trump también les agradeció su presencia. “Nunca ha habido una reunión como la que tenemos hoy”, señaló.

Trump sostuvo que la entrega de los cuerpos de rehenes retenidos aún por las milicias gazatíes “está aún pendiente” e indicó que hay “operaciones en marcha para localizar los cuerpos”.

Trump anunció el inicio de la segunda fase de las negociaciones del acuerdo en Gaza
Source Texto: Aton/Europa Press/ Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

7
