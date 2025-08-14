Eskarcita revela que interrumpió embarazo a los 16 años: “No era un futuro prometedor”

Una íntima confesión realizó Scarlette Gálvez, conocida como “Eskarcita”, en el reciente capítulo del reality de Canal 13, “Mundos Opuestos”, luego de revelar que interrumpió un embarazo a los 16 años.

En una conversación con su compañera “La Chilota”, Gálvez habló sobre sus preocupaciones, después de realizarse hace algunos días un test de embarazo, el cual salió negativo.

“Me gustaría hablar con el Julio (su expareja). Más allá de ‘ay te extraño y ay perdón’, es como por el tema del test. No quiero que se preste para hu…”, comenzó diciendo.

“Todavía no me llega la regla, son varios días y no quiero que se preste como que le estoy encaletando la hu… al Alan, porque no ha pasado nada acá. No soy la Virgen María para que me toquen el hombro y quedo preñada. Y afuera igual se va a prestar para hacer polémica con una hu… igual delicada”, añadió.

Luego, Chilota le preguntó si se había puesto en el escenario de estar embarazada, a lo que Eskarcita respondió: “Yo feliz de tener un hijo. No me asusta, yo de verdad quiero, sea sola o sea con él, no interrumpiría el embarazo. Yo ya lo hice teniendo 16 años, yo aborté en segundo medio”.

Respecto a esta situación, relató que “las condiciones no eran las adecuadas, y mi mamá influyó harto en el tema. La pareja que tenía no era para nada un futuro prometedor para un bebé, imagínate, ahora está en la cárcel”.

“Mi mamá sabía que yo iba a ser más feliz sin ellos. Veía un futuro prometedor para mí sin el hijo, porque me amarraría a un hu… mediocre”, sostuvo,

Por último, planteó que “es un peso. Siempre lo pienso y pienso que después no podría, o que Dios te castiga de alguna manera por haberlo hecho, que pueda nacer con complicaciones o que no pueda tener más. Eso me pesaba muchísimo”.