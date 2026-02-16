Este lunes comienzan pagos del ex Bono Marzo: ¿A quiénes les corresponde el beneficio?

Este lunes 16 de febrero comienzan oficialmente los primeros pagos del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio conocido popularmente como Bono Marzo.

La ayuda se entrega una vez al año a las personas que, al 31 de diciembre de 2025, hayan sido beneficiarias del subsidio familiar y otras ayudas del Estado.

Este bono tiene como objetivo apoyar a las familias de menores ingresos durante los primeros meses del año, período en que se concentran gastos adicionales, como colegiaturas, útiles o uniformes escolares.

Para este 2026, el monto del beneficio es de $66.834 por carga familiar o por familia, según corresponda.

¿Quiénes reciben el ex Bono Marzo?

Son tres los grupos de personas beneficiarias que comenzarán a recibir el Aporte Familiar Permanente a partir de la segunda quincena de febrero:

En concreto, los grupos son los siguientes:

Primer grupo, pagos a partir del 16 de febrero : Personas beneficiarias de subsidio familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios en la segunda mitad del mes.

: Personas beneficiarias de subsidio familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios en la segunda mitad del mes. Segundo grupo, pagos a partir del 2 de marzo: Personas beneficiarias de subsidio familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben el pago habitual de sus beneficios en la primera mitad del mes. A este grupo se suman pensionadas y pensionados del IPS con cargas familiares.

Personas beneficiarias de subsidio familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben el pago habitual de sus beneficios en la primera mitad del mes. A este grupo se suman pensionadas y pensionados del IPS con cargas familiares. Tercer grupo, pagos a partir del 16 de marzo: Personas que reciben asignación familiar o asignación maternal por sus cargas familiares. Se suman pensionados de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS).

Por su parte, las familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario, reciben un aporte por familia.

En tanto, las personas con asignación familiar o SUF, acceden a un aporte por carga familiar o causante.

¿Cómo consultar si recibo el beneficio?

El IPS advirtió que las personas deberán esperar la fecha correspondiente a su grupo para revisar si son beneficiarias.

La consulta se puede realizar a través de los sitios webs de aportefamiliar.cl y chileatiende.cl.

Cabe destacar que no es necesario postular ni inscribirse, ya que el beneficio se asigna automáticamente a quienes cumplan los requisitos legales.