Este martes juegan la U y Colo Colo: La programación de la segunda fecha de la Copa de la Liga

Este lunes terminó la primera fecha, pero la acción por la Copa de la Liga no se detiene y continúa de inmediato con el desarrollo de la segunda jornada a mitad de semana.
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Entre este martes 24 y el jueves 26 de marzo continuará la acción de la nueva competición del fútbol chileno, destacando en esta jornada el debut de Fernando Gago en la banca de los azules.
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