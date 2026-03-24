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Este martes juegan la U y Colo Colo: La programación de la segunda fecha de la Copa de la Liga

Entre este martes 24 y el jueves 26 de marzo continuará la acción de la nueva competición del fútbol chileno, destacando en esta jornada el debut de Fernando Gago en la banca de los azules.

Leonardo Medina
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Este martes juegan la U y Colo Colo: La programación de la segunda fecha de la Copa de la Liga

Este lunes terminó la primera fecha, pero la acción por la Copa de la Liga no se detiene y continúa de inmediato con el desarrollo de la segunda jornada a mitad de semana.

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Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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