Evita una multa: Revisa la forma correcta de izar la bandera de Chile

Llega septiembre, el mes de las Fiestas Patrias y como parte de esta celebración, millones de personas deberán instalar la bandera de Chile en sus hogares, una medida que está establecida por ley.

Según la Ley 20.537, el uso o izamiento de la bandera “será obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine el reglamento“, lo que será efectivo para dos días de septiembre. De no hacerlo, las personas se arriesgan a multas.

Por ello es que, en esta nota, te contamos cómo izar correctamente la bandera de Chile en Fiestas Patrias y qué días colocarla en la fachada de tu vivienda.

¿CÓMO IZAR CORRECTAMENTE LA BANDERA DE CHILE?

De acuerdo con el Decreto 1.534, las posiciones correctas para colocar la bandera en nuestros hogares, son las siguientes:

Si pondrás la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

Créditos: Gobierno de Chile

Si pondrás la bandera de manera vertical (colgada en una ventana) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

Créditos: Gobierno de Chile

Si usarás un mástil, este debe ser blanco y la bandera en el tope superior.

Créditos: Gobierno de Chile

¿QUÉ DÍAS ES OBLIGATORIO IZAR LA BANDERA DE CHILE EN SEPTIEMBRE?

Según lo indicado en el Decreto Supremo N°1.534, los días 18 y 19 de septiembre deberá izarse obligatoriamente la bandera nacional y al tope. Esto rige tanto para edificios públicos como privados.

En caso de quienes viven en departamento, no es obligatorio si el edificio en el que residen exhibe la bandera de Chile.