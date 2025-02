Expresidenta del TC cuestiona decisión del Gobierno de postergar desalojo de la megatoma

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marisol Peña, dijo que más allá de la postergación del desalojo de la megatoma de San Antonio, un fallo judicial siempre debe cumplirse y que, en este caso “no había razones plausibles”.



“No hay alternativa, cuando hay un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. Hay que cumplirlo”, aseguró a El Mercurio.



Marisol Peña explicó que “aunque hay precedentes de aplazamientos en la ejecución de fallos judiciales cuando hay razones plausibles, pero las argumentadas por el Gobierno, aseguró no lo son porque el fallo afirmaba que este desalojo se debe desarrollar en forma pausada y prudente”.



La abogada agregó que la sentencia “se viene arrastrando en su cumplimiento desde 2023. ¿Es creíble que en un plazo de dos años el Gobierno no haya dispuesto una solución habitacional de reemplazo? Ese es el gran problema”.



“Se está abriendo una llave porque otras personas en tomas pueden pensar que, si consiguen el apoyo de autoridades para negociar, los fallos quedan sin cumplirse, en suspenso”, precisó.



“Me parece que, efectivamente, hay una trayectoria que debería preocuparnos mucho desde la perspectiva del Estado de Derecho”, advirtió Peña.



La expresidenta del TC añadió que “es muy discutible que la comisión técnica (propuesta por el Gobierno) se aboque al cumplimiento razonable y paulatino del fallo, porque no han sido facultados por la justicia”.