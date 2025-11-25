Home Nacional "expresidente frei recibió a kast en su domicilio de calle baztán..."

Según información recabada por Radio Biobío, la reunión fue durante la mañana de este lunes, entre las 10:00 y las 12:00 horas.

Patricia Schüller Gamboa
El expresidente Eduardo Frei (DC) recibió en su domicilio de calle Baztán al candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast.

Según información recabada por Radio Biobío, la reunión fue durante la mañana de este lunes, entre las 10:00 y las 12:00 horas. En la instancia, si bien Kast fue recibido por Marta Larraechea, la exprimera dama no participó. Además del exmandatario estuvo su hija Magdalena Frei. No hubo un apoyo explícito, pero se espera el expresidente emita un comunicado al respecto.

El encuentro que se habría extendido por una hora fue de carácter reservado y, de acuerdo con el vespertino La Segunda, el abanderado confirmó que se trató de una reunión “muy cordial” en la que tuvo “la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas que son más urgentes”. 

Durante su visita, además, Kast aseguró que Frei compartió, desde su experiencia, “su mirada sobre las necesidades y temas concretos que Chile necesita abordar para retomar el crecimiento”. 

Esta cita se suma al que el republicano tuvo la tarde del lunes con la familia Piñera Morel, quienes entregaron su respaldo a Kast. 

Frei había dejado ver hace algunos meses su rechazo al respaldo de la DC a la candidatura de la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

Familia Piñera Morel entregó su respaldo a José Antonio Kast
