Fabio Agostini sufrió doloroso accidente en “Palabra de Honor”: “No veo nada, estoy ciego”

Un adelanto del próximo capítulo del reality de Canal 13 mostró el instante en donde el participante español sufrió una peligrosa lesión ocular, mientras competía en un duelo de salvación. “Vaya latigazo me he pegado justo en el ojo. Cuando paré no veía nada, todo negro, quedé ciego y me dio susto”, dijo tras el incidente.