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Fallece a los 43 años el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky

El empresario ucraniano-estadounidense, quien fue de las figuras clave en el éxito de la plataforma, perdió la vida luego de una larga lucha contra el cáncer.

Leonardo Medina
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Fallece a los 43 años el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky

Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense y dueño de la famosa plataforma OnlyFans, murió a los 43 años tras un prolongado tratamiento contra el cáncer

La noticia fue confirmada en un comunicado de la propia plataforma, en el que expresaron: “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky”. 

“Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, añadieron. 

Radvinsky tomó el control mayoritario de OnlyFans en 2018. Si bien el sitio nació en 2016 con Guy y Tim Stokely, fue con Leonid que la plataforma se convirtió en un fenómeno global

Este crecimiento llegó luego de permitir a creadores de contenido para adultos monetizar mediante suscripciones y pagos de seguidores, en áreas que otras redes sociales suelen restringir.

Según consignó Emol, la compañía consiguió una valoración cercana a los 8.000 millones de dólares con el paso de los años. 

En tanto, a pesar de su fortuna, Radvinsky llevaba una vida tranquila y participó como donante en causas médicas. 

Incluso, de acuerdo a Wall Street Journal, él y su esposa fueron patrocinadores en 2024 de un programa de subvenciones de 23 millones de dólares para la investigación del cáncer, a través de una fundación de investigación gastrointestinal.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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