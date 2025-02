Fallece la Miss Mundo de Asia 2017, Angy Morad, a los 33 años

La actriz y modelo Angy Morad, quien saltó a la fama en 2017 cuando se alzó con la corona de Miss Mundo Asia, ha cerrado los ojos para siempre tras dar a luz a su segundo hijo, según anunció su familia a través de un comunicado que ha corrido como la pólvora en redes sociales. La noticia ha sido el doble de impactante por la corta edad de la difunta intérprete: tenía solo 33 años.

El texto en el que se hace pública la triste información revela, además, la causa concreta de la muerte. “Mi hija solo tenía inflamación [derivada de una neumonía] y le hicieron pruebas en Líbano, no había virus, pero tenía miedo de tomar la medicina. Eso se convirtió en una fuerte infección, descuidó su salud”, dice su madre, Annie Orfali, pidiendo “buenas oraciones” tanto para la difunta como para su bebé recién nacido.

La modelo, oriunda de Damasco (Siria), nació en 1992 y emprendió su carrera en el duro arte de la interpretación allá por 2008. Aquello fue tras graduarse en el Instituto Superior de Arte Dramático.

Su talento no tardó en abrirle puertas: participó en numerosas series de televisión, como Attar al-Sham Haremlik, y su imagen le permitió soñar con ser Miss Mundo. También lo consiguió, labrándose un importante nombre en los siempre difíciles y complejos certámenes de belleza y en las redes sociales: acumulaba más de 180.000 seguidores en su perfil de Instagram.

REACCIÓN DE LA FAMILIA

Son varias las reflexiones que ha emitido Orfali tras el horrendo acontecimiento. “Por Dios, te fuiste sin despedirte de mí, y no me dejaste estar contigo en tus días más difíciles. Ay, ay, pero ay, qué dolorosa es mi vida.

Tus ojos, tu mirada que se debilitaba, había anhelo en ella, un gran anhelo, mi alma, un anhelo que decía ‘quédate conmigo’”, reza otra publicación, en la que clama al cielo un cruel interrogante: “¿Por qué me dejaste?”.

El dolor no cesa. “Lloré cuando me desperté por la mañana, tomé mi teléfono para llamarte y olvidé que no estabas aquí desde anoche, lloré cuando cerré la puerta de mi habitación para descansar un poco. Tus recuerdos me rodeaban por todos lados y no encontraba escapatoria”, prosigue Orfali, incapaz de llenar “el vacío de tu ausencia”.

Quien también se ha pronunciado ha sido Samer Hakky, marido de la difunta modelo y padre de su hija Mabella, de apenas cuatro años. “Lloro a mi mujer, a mi amante, a mi mimada y a mi compañera de vida, que me ha dejado con el corazón roto tras su partida y me ha dejado un vacío interminable”, llora en tinta digital.