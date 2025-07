Figueroa: “Jara ya no es patrimonio del PC, es abanderada de una coalición”

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, dijo que Jeannette Jara “no es un patrimonio de nuestras filas” y contó que en el Comité Central del fin de semana se llamó a cuidar las formas luego que Daniel Jadue adelantara que la candidata suspendería su militancia.



“¿Es militante comunista? Sí, es parte de su historia, de su biografía. Pero Jeannette Jara ya no es patrimonio del Partido Comunista, es mucho más que eso, es abanderada de una coalición y tenemos que dar plena garantía de que eso lo comprendemos como partido”, aseguró Figueroa en entrevista con CNN Radio Chile.



La secretaria general cuestionó que Daniel Jadue adelantara una posible suspensión de la militancia de Jara antes de que se discutiera en el Comité Central.



“El debate iba a estar en el Comité Central y se hizo. Lamentablemente pecamos de mucha ansiedad en estos temas y, por lo mismo, el presidente del partido hizo un llamado a nuestra militancia a cuidar las formas, el tono del debate y los juicios”.



Figueroa también se refirió al alto nivel de rechazo que arrojan las encuestas hacia la candidata comunista. En la medición de Criteria, un 55% de los encuestados dijo que nunca votaría por ella, superando en ese ítem incluso a Evelyn Matthei y José Antonio Kast.



“Claro que nos preocupa, pero por sobre todas las cosas nos desafía. El foco en esta etapa debe estar en llevar el mensaje a los territorios y conectar con las urgencias ciudadanas, como la seguridad, el crecimiento económico, la salud y la vivienda”, indicó.



Asimismo, diferenció entre el programa de gobierno, que se presentó antes de las primarias, y “un paquete de medidas inmediatas que deberían activarse desde el primer día. No hay diferencia con otras fuerzas oficialistas en ese punto. No debería haber mayor problema en esas materias”.



La secretaria general del PC aseguró que existe “plena disposición para integrar propuestas de otros sectores”, pero aclaró que “el debate programático se complementará con instancias de escucha activa en los territorios, donde esperan recoger directamente inquietudes de la ciudadanía”.