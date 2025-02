Fiscalía no perseverará en indagatoria contra Crispi en caso Convenios

La Fiscalía Regional de Antofagasta no perseverará con la indagatoria contra el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, como también de la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, en la arista por “omisión de denuncia” en el caso Convenios.



Según consignó El Mercurio, ambos habían declarado como imputados, pero el Ministerio Público decidió no seguir adelante con la causa por falta de antecedentes.



El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, señaló al Juzgado de Garantía que “se ha cerrado esta investigación” y solicitó “al tribunal fijar día y hora de audiencia, a fin de comunicar la decisión de no perseverar en este procedimiento”.



“Durante la investigación no se han reunido antecedentes para formalizar y formular una acusación por el delito de omisión de denuncia”, indicó el persecutor.



El abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, manifestó que están “muy conformes con el cierre de la investigación y que la colaboración de mi representado haya permitido despejar cualquier duda”.



La audiencia para abordar el término de la investigación por la arista omisión de denuncia fue fijada para el próximo 17 de febrero en el Juzgado de Garantía de Antofagasta.