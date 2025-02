Francisco Pulgar se declara “preso político” e inicia huelga de hambre

Luego que el Juzgado de Garantía de Talca enviara a prisión preventiva al desaforado diputado independiente Francisco Pulgar, tras ser formalizado por abuso sexual y violación, este se declaró “preso político” e inició una huelga de hambre.



En una carta pública, Pulgar señaló que “yo, Juan Francisco Pulgar Castillo, activista medioambiental, diputado de la República, actualmente desaforado y en calidad de imputado por la Justicia chilena, vengo a informar a Gendarmería de Chile, que a partir del 19 de febrero de 2025, he iniciado una huelga de hambre, atendiendo a la falta de justicia y objetividad en mi investigación por parte de la Fiscalía del Maule”.



“Mi causa se inició en un contexto político”, acusó el parlamentario, quien también aseguró que la moción fue “motivada por un militante del Partido FRVS (Federación Regionalista Verde Social), accionada por la secretaria del Partido Socialista de la época, y difundida por un activista del Partido Ciudadano en junio de 2021”.



“Todo esto sin considerar que la querellante es financiada por políticos del Maule, especialmente del Partido Comunista y del Frente Amplio”, se lee en el manuscrito.



“Es por lo anterior que me declaro preso político”, concluyó Pulgar.



La defensa del legislador presentó un recurso de apelación para revertir la prisión preventiva, y aseguró que recurrirán hasta última instancia para probar la inocencia del ex perito forense.