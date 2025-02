Francisco Saavedra aborda la polémica con Martín Cárcamo por supuesto desaire en la Gala: “Está todo claro”

Francisco Saavedra rompió el silencio y se refirió la mañana de este miércoles a la polémica de la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, luego del supuesto desaire de Martín Cárcamo en el evento.

Consignar que Saavedra, en compañía de Cárcamo y María Luisa Godoy, desfilaron juntos el viernes pasado en la alfombra roja, con el objetivo de presentar a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

No obstante, finalmente Cárcamo realizó dicha labor en solitario, y trascendió que “Pancho” y Godoy reaccionaron molestos frente a esta situación.

Bajo este contexto, y a raíz del revuelo que generó el tema, Saavedra envió un mensaje a Mariela Sotomayor, y la periodista compartió las declaraciones del animador en el matinal festivalero de Mega.

“La única indicación era que nosotros íbamos a entrar los 3 juntos, por eso nos pusimos de acuerdo en todos los detalles”, detalló Francisco, según consignó Página 7.

Asimismo, manifestó que “todo bien los 3 en todo momento, y cuando José (Antonio Neme) nos despide a mí con María Luisa, nosotros pensamos que no estaba entrevistando a Martín y que eso habría sido una descortesía”.

No obstante, expresó que “pero después nos dimos cuenta de que lo habían dejado a él y nos mandó a nosotros al corral de los periodistas”.

“Independiente de todas estas cosas, yo creo que lo único importante del festival son sus artistas, animadores y todo el equipo maravilloso que lo hace”, añadió.

De igual forma, subrayó que “yo creo que los protagonistas de ese momento en la alfombra roja no eran nadie más que Karen y Rafa”.

“Uno entiende que así es la televisión en vivo y Mega sabrá lo que hace, ellos son los organizadores y los que toman las decisiones de su programa, ellos son los que mandan el buque y cortan la torta”, sostuvo.

Por último, concluyó señalando que “yo no he hablado por teléfono con Martín, nos mandamos unos mensajes y está todo claro, así que creo que el tema no da para más”.