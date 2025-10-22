“Fue mágico…”: Carla Ochoa recuerda su última conversación con Miguel “Negro” Piñera

Una íntima confesión realizará Carla Ochoa en el reality de Mega, “El Internado”, espacio donde recordará su última conversación con el fallecido cantante, Miguel “Negro” Piñera.

Según consignó Página 7, y de acuerdo a un adelanto del nuevo capítulo del programa, Ochoa entregará algunos detalles sobre esta última charla con su expareja.

Todo ocurrirá durante una prueba culinaria, la cual tendrá como invitado a José Antonio Neme. En un momento, el periodista le preguntó a la modelo: “¿Cuál fue la última conversación que tuviste con el ‘Negrito’ Piñera antes que falleciera?”.

En este sentido, Carla rememoró la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, donde compartió por última vez con Piñera.

“Después de esa alfombra roja y ese abrazo con todo cariño, estuvimos un buen rato fuera de cámara, en camarines conversando, tomados de la mano, hablamos de varias cosas”, sostuvo.

A la vez, indicó que “nos entregamos cariño y me decía que no estuviera triste”. Frente a esto, Neme planteó que “fue como una despedida”, y Ochoa contestó: “Sí, sin saberlo”.

El presagio de Piñera

En la misma línea, reveló un singular presagio del músico en esta conversación. “Yo le dije ‘pasa a almorzar conmigo a la casa un día’, y me dijo ‘no, no va a pasar porque ya no voy a estar’”, expresó.

“Ya, no seas bromista”, le respondió ella.

Finalmente, sentenció que “y bueno, sí, fue la última vez y atesoro con todo mi cariño y amor ese día donde tú también estuviste. Fue mágico”.