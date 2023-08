Fundación afirma que no existe “ninguna posibilidad” de devolver dinero que recibieron del Gore de Los Lagos

Entre los 22 convenios del Gobierno regional (Gore) de Los Lagos con distintas fundaciones que fueron objetados por Contraloría se cuenta el suscrito con la Corporación Kimün.



Su vicepresidente, Arnoldo Ñanculef, afirmó al diario El Llanquihue que no existe la posibilidad de devolver los dineros.



“Nosotros como corporación no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros, porque esos dineros no los manejó esta corporación”, dijo Ñanculef.



“Aquí yo quiero hacer una separación. La responsabilidad de quienes firmaron esos documentos en nombre de la Corporación Kimün está en la señora (Rosalía) Currimil –tesorera– y (Jaime) Huincahue –presidente–. Por lo tanto, ellos son responsables de esos recursos, no la corporación, en su totalidad”, agregó.



A dicha corporación, el Gore le realizó una millonaria transferencia, por $1.200 millones, como parte de un convenio destinado a ejecutar un programa de regularización de títulos de dominio en la región.



No obstante, el pasado 17 de julio, el Gore de Los Lagos declaró el término anticipado del convenio de transferencia a dicha corporación, aduciendo diversos incumplimientos, y solicitó el reintegro de los dineros.



Ante esto, la corporación presentó un recurso para apelar a la decisión, el que fue rechazado y Ñanculef señaló que “el recurso, yo tengo que decirlo responsablemente, hoy día no existe, porque este señor Huincahue en forma verbal me informó a mí que había traspasado 900 millones de pesos al IP y CFT para cubrir y colocar capital de trabajo, para pago de deudas”.



“Yo no tengo los antecedentes de respaldo para decir en qué se gastaron los $900 millones, porque tampoco consta que hayan sido sacados de este proyecto”. “Lo hemos citado a dos reuniones para que venga a entregar un informe completo de este proyecto, y de lo que está pasando internamente en el IP y CFT, pero él se ha negado a participar”, indicó.



El vicepresidente se refiere al IP y CFT Los Lagos –que tiene 9 sedes y atiende a 3 mil alumnos–, cuya administración dependía de la Corporación Kimün, y donde Jaime Huincahue ejercía como rector y Rosalía Currimil como directora general académica.