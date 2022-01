Fundación Generación Empresarial distinguió a 5 instituciones con el Reconocimiento al Compromiso con la Integridad

Fundación Generación Empresarial (FGE), organización que promueve culturas de integridad y buenas prácticas empresariales desde 1995, distinguió a cinco instituciones con el Reconocimiento al Compromiso con la Integridad, por los avances experimentados en esta área durante 2021.

Gonzalo Said, presidente de FGE, y Fernanda Hurtado, gerente general de la Fundación, encabezaron la ceremonia presencial en la que fueron destacadas Coca-Cola de Chile y Porsche Chile en la categoría Primera Medición; AIEP y SB Pay en la categoría Reducción de Brechas; y Grupo Saesa en la categoría Trayectoria. Como una manera de destacar también a aquellas organizaciones no empresariales que quisieron ser parte de esta instancia, se otorgó una Distinción Especial a Banco Central de Chile, Corfo, Servicio de Impuestos Internos y Cámara de Comercio de Santiago.

Gonzalo Said remarcó que “felicitamos a las instituciones que sobresalieron en las categorías que reconocimos este año, así como a las organizaciones no empresariales que recibieron una distinción especial por atreverse a medir su trabajo. La cultura de integridad se construye colaborativamente, labor que cobra mayor fuerza cuando se comunica y cuando los directivos de las organizaciones se involucran de manera activa, inspirando a partir de su ejemplo. Esto debe ser un eje estratégico del trabajo que realizan”.

La quinta versión del Reconocimiento se extendió entre mayo y octubre de 2021 y en ella participaron 63 instituciones de diversos sectores económicos y regiones del país, cifra récord. Como parte del proceso, cada una aplicó entre sus más de 17 mil colaboradores el Barómetro de Valores e Integridad Organizacional de FGE, encuesta que mide la definición, vivencia y comunicación de valores empresariales; el conocimiento de las herramientas de prevención de conductas antiéticas; la presencia de conflictos éticos y el compromiso de las jerarquías con la integridad al interior de las instituciones, instrumento cuya información fue procesada con el apoyo de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Universidad Católica. Adicionalmente, cada organización presentó pautas de acreditación que les fueron solicitadas, tales como la existencia de Códigos de Ética, líneas de denuncia activas, entre otros.

Tras analizar los resultados de la medición, el jurado presidido por Nicolás Majluf, consejero de FGE y profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica; Janet Awad, directora de FGE; Luis Hernán Cubillos, socio fundador de Egon Zehnder; Renzo Corona, socio principal de PWC; y Rodrigo Albagli, managing partner de Albagli Zaliasnik, definió a las 5 organizaciones que sobresalieron en la evaluación de 2021 y determinaron a las que recibieron la distinción especial.

“En el caso de las organizaciones no empresariales, uno podría pensar que por el hecho de no tener fines de lucro el tema de la integridad está asegurado, pero eso no es así. En una institución pública sin fines de lucro hay muchos riesgos en materia de integridad y de distinta naturaleza. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de trabajar en esta materia, desafiarnos respecto de lo que hacemos y participar en evaluaciones como las que se hacen a través del Barómetro, alentándonos a hacer cosas que quizás no habríamos imaginado hace un tiempo, que son las que el país necesita, las que nuestros trabajadores y funcionarios también anhelan”, afirmó el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien estuvo presente en la ceremonia para recibir una de las distinciones especiales que fueron entregadas.

“Cuando las organizaciones trabajan en la construcción de una cultura de integridad surgen valiosos aprendizajes, se da un mejor clima laboral y los colaboradores se comprometen con este proceso, lo que las fortalece desde su núcleo, proyectándolas al futuro y favoreciendo su sostenibilidad a largo plazo”, explicó Fernanda Hurtado. Destacó, además, que este tipo de mediciones permiten detectar áreas donde se deben hacer cambios y asignar eficientemente sus recursos humanos y financieros para implementar esas mejoras, lo que facilita avanzar en buenas prácticas.

Categorías premiadas en esta quinta versión del Reconocimiento al Compromiso con la Integridad 2021:

Primera medición: Destaca a las organizaciones que por primera vez participan en el proceso de medición y obtienen resultados que sobresalen dentro de este grupo de organizaciones.

Reducción de brechas: Está dirigida a empresas que habían participado previamente del Reconocimiento y que mostraron grandes mejoras en sus resultados de este año versus la medición anterior. Son empresas que mejoraron en sus indicadores, lo que implica que trabajaron de manera efectiva en la construcción de su cultura de integridad.

Trayectoria: Destaca a las instituciones que han participado en al menos 3 de las 5 mediciones que ha realizado FGE como parte del Reconocimiento al Compromiso con la Integridad y que exhibieron mejoras progresivas y destacables año tras año. Es una forma de reconocer su trabajo constante tras haberse evaluado. Son organizaciones que han determinado dónde requieren avanzar, que han implementado mejoras y han tenido resultados efectivos en el tiempo.