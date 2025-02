Gobierno aborda contratación de esposa de Crispi en el MIM: “Está en regla”

La vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, se refirió este lunes a la polémica por la contratación de la esposa del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en el Museo Interactivo Mirador (MIM).

Olivia Contreras fue incorporada al museo con el cargo de productora de itinerancias y actividades de extensión con un sueldo bruto de $1.581.336, pese a que no cuenta con estudios superiores ni experiencia laboral en esa área.



El MIM si bien es un organismo privado cuenta con el financiamiento del Estado.

Lo ocurrido generó críticas y desde la oposición acusaron “pitutos” a parientes de funcionarios del Estado.



Según consignó Emol, Etcheverry señaló que “a nosotros como vocería no nos corresponde referirnos a la contratación de una trabajadora a un museo, menos cuando el propio director del museo ya se refirió a esta situación señalando que está en regla”.



Requerida sobre si Crispi continúa contando con la confianza del Ejecutivo para mantener su cargo, la vocera mencionó que “respecto de quiénes somos personas de confianza del Presidente, estamos en nuestros cargos mientras mantengamos la confianza del Presidente y es solamente él quien puede dar esas respuestas”.



“Aquí nosotros seguimos trabajando como Gobierno y trabajamos con la confianza del Presidente hasta el minuto en que el Presidente considera que esa confianza ya no está presente y por supuesto, yo no tengo nada más que decir respecto a ese punto”, indicó.

Tanto desde la oposición como el oficialismo han solicitado la renuncia de Crispi en varias ocasiones. Esto, luego de que protagonizara episodios que “no le harían bien al Gobierno”, como su omisión de reunión con la desaforada diputada Catalina Pérez en el marco de las indagatorias por el caso Convenios, y su “poca colaboración” tras su comparecencia a la comisión investigadora del caso Monsalve.

Sobre si se materializará una solicitud de dejar el cargo, la vocera mencionó tajante que “la respuesta se mantiene intacta, es la misma que hemos dado en ocasiones anteriores y no va a cambiar en esta”.