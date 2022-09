Gobierno anunció plan “Más Seguridad, Más Comunidad” con millonaria inversión

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en compañía del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, llegó este miércoles hasta la comuna de Pudahuel para encabezar el lanzamiento del programa “Más Seguridad Más Comunidad”, que busca combatir la percepción de inseguridad y recuperar espacios públicos.



La iniciativa pretende otorgar una respuesta inmediata a las necesidades municipales, con miras a un Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que a su vez dará pie a la existencia de un mecanismo transparente de financiamiento.



A través de un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subdere, se inyectará más de $30 mil millones con el fin de atender las necesidades más urgentes de los municipios. Así, podrían recuperarse más de 100 espacios públicos para la comunidad, instalar más de 100 proyectos de luminarias públicas y poner en funcionamiento más de 100 proyectos de cámaras de televigilancia.



“En este programa, que era una iniciativa originalmente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que partió con $2.500 millones, se logró un acuerdo para que, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que trabaja con los programas de mejoramiento urbano y de mejoramiento de barrios, se trasladaran una serie de recursos que son para inversiones en el espacio público”, detalló la ministra Tohá.



En esa misma línea, acotó: “A los $2.500 millones originales se agregaron $30 mil millones que se van a ocupar para proyectos como este, de recuperación de espacio público, o para proyectos de instalación de luminarias o de instalación de televigilancia ¿Por qué? Porque la inversión en la ciudad es también una inversión en la seguridad”.



Por su parte, Vergara sostuvo que “este fondo nace del objetivo principal que el Presidente de la República nos pidió cuando llegamos al Gobierno: avanzar en seguridad, como también en justicia territorial. Es nivelar la cancha de recursos para llegar a un mínimo común preventivo, porque en una misma región y en un mismo país conviven comunas que tienen presupuestos que no superan los $150 per cápita en prevención del delito, mientras hay ocho que tienen más de $40.000 per cápita en prevención del delito”.



“Felicitamos la fuerza que le ha dado la Subsecretaría Prevención del Delito a que los fondos ya no sean concursables, sino más bien que se actúe bajo la lógica de la justicia territorial y de la cuestión situacional, y en este caso del Ministerio del Interior y la SUBDERE. En el fondo lo que busca es poder invertir en las comunas que más lo necesitan”, destacó el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo.