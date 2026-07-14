Gobierno declaró emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal

El Gobierno declaró emergencia preventiva en 10 regiones del país por el sistema frontal de gran magnitud que afectará a gran parte del territorio nacional. La medida abarca desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Ríos y regirá entre el 13 y el 21 de julio.



El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció la medida junto a la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.



“Estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza. Eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas y posibles ventiscas y también marejadas. Esto afectará principalmente entre Atacama y Biobío desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio”, informó Alvarado.

Llamó a tener listas mochilas de emergencia

Debido a que se trata de un “evento extenso, de varios días comparable a otros eventos de gran magnitud” llamó a la población a tener listas mochilas de emergencia de 48 a 72 horas por precaución. “Estamos actuando con mucha responsabilidad y seriedad para alertas sobre las eventuales consecuencias, el objetivo no es causar temor sino un llamado a actuar con responsabilidad”, dijo.

Kast sostuvo una videollamada con los delegados regionales

Previo a la reunión en Senapred, el Presidente José Antonio Kast, junto al biministro Alvarado y al subsecretario Pavez, sostuvo una videollamada con los delegados regionales del país. Para abordar la preparación del Gobierno ante la contingencia meteorológica.



El Mandatario destacó que el Gobierno ha instruido actuar con anticipación desde que se emitieron las primeras alertas meteorológicas, con el propósito de resguardar a las personas y reducir los efectos que pueda provocar este evento climático.



Asimismo, señaló que los ministerios, las delegaciones presidenciales regionales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Bomberos, Carabineros, las Fuerzas Armadas y los distintos servicios públicos ya se encuentran desplegados. Y preparados para responder de manera coordinada con los municipios y los gobiernos regionales.



Kast enfatizó que el Gobierno mantendrá un monitoreo permanente de la evolución del sistema frontal. Reforzando la coordinación entre las instituciones involucradas y adoptando oportunamente las medidas que sean necesarias para proteger a la ciudadanía.



Finalmente, indicó que, si las circunstancias lo requieren, se trasladará personalmente a las zonas que resulten más afectadas para acompañar a las comunidades y supervisar en terreno las labores de respuesta.