Gobierno decretó duelo oficial en la RM por fallecimiento de bombero

El Gobierno decretó duelo oficial en la Región Metropolitana por el fallecimiento del voluntario de Bomberos, Paul Valenzuela, ocurrido este jueves en medio de un incendio en la comuna de Santiago.



A través de un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que “ayer 18 de diciembre, a raíz de un derrumbe durante el combate de un incendio en la comuna de Santiago, lamentablemente falleció el bombero Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, ayudante primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad” del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quien desde 2017 pertenecía a la institución como voluntario”.



“Ante un evento que conmociona tanto a Bomberos como a las chilenas y chilenos, el Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar y para honrar el legado de servicio que deja la valiosa labor de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha instruido decretar Duelo Oficial en la Región Metropolitana para este viernes 19 de diciembre”, indicaron.



Desde el Gobierno expresaron “nuestras más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y a todos los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile. Reconocemos su invaluable labor al servicio de la comunidad, motivo de profundo orgullo para toda la nación”.



Durante esta jornada, el Presidente Boric asistió al velorio del voluntario de Bomberos y manifestó que “realmente impacta, duele, desgarra, pero también da esperanza en la solidaridad humana, en la solidaridad que inspira a bomberos, que yo espero sea contagiosa para todo el resto de la sociedad”.



“Nosotros, como le dije a la familia, vamos a estar permanentemente ayudándolos en conjunto con la institución de Bomberos, pero también le transmito a los ciudadanos que vean cuál es el riesgo que corren quienes nos cuidan”, añadió.



El Mandatario señaló que “estamos en la temporada de incendios y la gran mayoría de los incendios son evitables. Cuando no se evitan los incendios, cuando por irresponsabilidad de alguien, finalmente el fuego arrecia, es la gente como Paul la que arriesga su vida para salvar a cualquiera de nosotros sin ningún tipo de distinción”.



Agregó que “los bomberos no miran clase social, no miran nacionalidad, no miran dónde está la comuna, van a todas. Tratemos de que no tengan tantos lugares donde ir porque cuidémonos todos y como Estado de Chile, nosotros vamos a seguir apoyando firma Bomberos siempre”.



Finalmente, mencionó que decretaron duelo “porque son pocas veces las que se decreta esto, y tiene que ver con que todos quienes vean una bandera ondeándome de asta, se les explique que aquí en Chile, en este caso en Santiago, falleció una persona solidariamente trabajando para que otros estuvieran mejor”.