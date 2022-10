Grau borró antiguos tuits contra Carabineros: “No lo comparto en la actualidad”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, eliminó los tuits antiguos donde emitía duras palabras en contra de Carabineros y entregó su respaldo a la institución uniformada.



En octubre de 2020, el economista escribió en su cuenta: “Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado”. Mientras que en febrero de 2021 puso: “Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles”.



Las publicaciones generaron una serie de críticas desde la oposición, especialmente por parte del excandidato presidencial José Antonio Kast y la diputada Pamela Jiles.



Consultado por la situación en el marco de una actividad en Valdivia, Grau contestó: “Nosotros como Gobierno respaldamos completamente a Carabineros”.



“Carabineros cumple una función fundamental en nuestra sociedad, esos tuits fueron dichos en un contexto específico de mucha frustración, lo digo desde un nivel más personal, hay eventos concretos que ocurrieron esos días que nos generaron molestia y frustración”, aclaró.



El titular de Economía recalcó que “la forma en que está dicho es algo que yo no comparto en la actualidad y creo que no contribuye al futuro, creo que es muy importante que como Gobierno contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país y eso parte, por supuesto, por respaldar la función de Carabineros”.



Sobre su decisión de eliminar los tuits, el secretario de Estado explicó que “en la actualidad comentarios de ese tipo no contribuyen en nada y por eso he tomado esa decisión”, aunque subrayó que “yo trato de no hacerlo en general, porque creo que uno es lo que es y uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado”.



“Cuando lo miro en retrospectiva, con los ojos de hoy, no con los de ese momento que tenían un contexto en específico, por supuesto que yo no comparto eso comentarios”, complementó.



Finalmente, reiteró que “Carabineros es una institución que es muy importante para el país, es muy importante para las personas en su día a día y, por supuesto, es importante que ejerzan su labor respetando los derechos humanos y cuidando la vida de las personas”.