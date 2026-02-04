Guía completa del Parque Mahuida: panoramas imperdibles y qué hacer en Santiago

El pulmón verde de La Reina, el Parque Mahuida, es una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago, con múltiples actividades y panoramas para todas las edades.

Ubicados en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, funciona de lunes a domingo, entre las 8:00 y las 18:00 horas. Y es pagado $1.000 para los peatones, mientras que los niños menores de 6 años entran gratis.

Este parque natural y ecológico de 160 hectáreas, cuyo lema es ser “el patio de los vecinos y vecinas de La Reina”, ofrece desde juegos y espacios recreativos para los más pequeños, hasta experiencias de adrenalina y trekking por sus extensos senderos.

Es por eso que desde La Nación te dejamos esta guía para conocer el parque y disfrutar de todas sus atracciones.

Trekking con vistas al valle de Santiago

Tres recorridos para todos los gustos

El parque cuenta con tres senderos que recorren la precordillera y se adaptan a distintos niveles de experiencia.

Uno de los más populares es el Sendero Loma Pelada, cuyo acceso principal se ubica al inicio de la zona intermedia del parque. Este recorrido, de dificultad baja, se extiende por cerca de 3 kilómetros y ofrece hermosas vistas del valle de Santiago, rodeado de un entorno natural privilegiado.

La caminata dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos y transcurre por senderos bien demarcados y señalizados, con pendientes moderadas y estaciones de descanso, lo que lo hace ideal para toda la familia.

Y para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren un mayor desafío, el Sendero Quebrada Guayacán es una excelente opción.

Con un recorrido de más de 8 kilómetros, de dificultad media y una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos El trayecto incluye una exigente ascensión por la precordillera, seguida de un descenso hacia la quebrada, donde se pueden observar bosques de guayacanes y un entorno natural único.

Y por último está el Sendero Cerro La Cruz, el más exigente de todos. Incluye tramos rocosos y, por seguridad, debe realizarse en grupos de dos o más senderistas, exclusivamente por personas mayores de edad.

El recorrido comienza por una arista precordillerana de fuerte pendiente y, tras cerca de cinco horas de ascenso, se alcanza la cima del Cerro La Cruz, a 2.554 metros sobre el nivel del mar. En total suma 14,2 kilómetros, presenta dificultad alta y requiere aproximadamente 10 horas de caminata.

Vértigo Park

Para quienes buscan emociones fuertes en plena naturaleza, Vértigo Park ofrece algunas de las experiencias más intensas del Parque Mahuida.

Su principal atracción es un columpio gigante el “Swing” que se eleva a más de 30 metros de altura, lanzando a los visitantes en una caída vertiginosa a gran velocidad, con vistas abiertas a la precordillera y panorámicas únicas de Santiago, que incluso pueden registrarse con cámara go pro.

El recinto también cuenta con un amplio campo de paintball rodeado de bosque nativo, ideal para desafíos en grupo donde se combinan estrategia, movimiento y adrenalina. Las partidas se realizan con un mínimo de seis personas y una alta cantidad de disparos por juego, lo que garantiza acción constante.

Rodelbahn

La experiencia de adrenalina se completa con Rodelbahn, un tobogán de montaña donde los visitantes descienden en pequeños trineos por un recorrido de un kilómetro, controlando la velocidad mientras disfrutan del entorno natural del parque.

El trayecto incluye cerca de dos minutos de subida hasta el punto de inicio y una larga bajada llena de curvas y emoción, perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago.

La atracción tiene un valor de $8.000 por descenso y funciona con distintos horarios según la temporada: en verano abre de 11:00 a 19:00 horas, de miércoles a domingo y festivos; en invierno opera en el mismo horario los viernes, sábados, domingos y festivos; y durante las vacaciones de invierno funciona de miércoles a domingo.

La Granjaventura un sitio educativo

Con gallinas, vacas, cerdos, caballos, burros, ovejas hasta llamas y alpacas, Un espacio ideal para disfrutar en familia para conocer animales de granja especialmente pensado para niñas y niños.

En Granjaventura ofrece experiencias prácticas como talleres de huerto, panadería artesanal y educación ambiental, además de paseos a caballo y amplias áreas de juego al aire libre. Todo se desarrolla en un entorno seguro y formativo, ideal para disfrutar una jornada diferente en familia.

Puedes visitarla de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas. Y es de acceso pagado con entradas de adultos a $9.900 y niños a $9.900.

Un panorama más cultural

Sociedad de Escultores y el Museo Campesino

Dentro del Parque Mahuida también hay espacio para un panorama más cultural, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago más allá de la naturaleza y la adrenalina.

Por un lado está la Sociedad de Escultores, un colectivo que reúne a artistas locales dedicados a esta disciplina, con exposiciones orientadas a impulsar la creatividad, el trabajo artístico y la gestión cultural en el país.

También está el Museo Campesino propone un viaje por las raíces rurales de la zona central, con una colección cercana a los 900 piezas tradicionales que muestran la vida cotidiana del campo: vestimentas, aperos, herramientas y utensilios agrícolas.

A esto se suma un espacio dedicado a la música popular chilena y muestras sonoras que rescatan antiguas grabaciones folklóricas, conectando con las tradiciones del mundo campesino.