Hablan estudiantes que alcanzaron los máximos puntajes en la PAES

El Ministerio de Educación (Mineduc) convocó este lunes a más de 200 alumnos que lograron puntajes máximos en la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES). Desde este año, los puntajes nacionales son reemplazados por Distinciones a la Trayectoria Educativa, que tienen como objetivo reconocer el mérito educativo, sus identidades, trayectorias y contextos, contando todas las distinciones con el criterio de paridad de género.

No obstante, se reconoció a quienes obtuvieron 1.000 puntos -máximo puntaje- en algunas de las pruebas. Tal es el caso de Juan Pablo Villela, Francisca Guerra, Gabriel Gutiérrez y Pablo Aravena.

Juan Pablo Villela egresó del Colegio Saint Johns de Concepción, donde indicó que tuvo una “muy buena base y preparación”. Hasta el día lunes no había recibido ninguna llamada, puesto que se encontraba acampando. Es por ello, y para su sorpresa, que durante la mañana del martes conoció su calificación en Matemática.

Villela admitió sentirse orgulloso, “ya que me esforcé tanto para lograrlo. Mi hermano también sacó puntaje nacional y desde chico lo he mirado para arriba, entonces ahora es bacán haber logrado lo mismo y que el esfuerzo haya dado frutos”, comentó a Emol.

Según dijo, se preparó para dar la Prueba de Matemática, por lo que decidió inscribirse al preuniversitario CIMMA. Luego de eso, cuando ya se estaba adelantando a las clases decidió optar por un profesor particular, con el que asegura haber afinado “las últimas dudas que me quedaban para dar la prueba con harta confianza”. Cuando en noviembre se acabaron las clases en el colegio comenzó a hacer ensayos a diario, logrando que los últimos facsímiles no sobrepasaran “tres, dos o incluso una mala”, por lo que veía como posibilidad obtener el máximo puntaje”.

Francisca Guerra egresó del Liceo Abate Molina de Talca, en el año 2021. En esa ocasión no obtuvo el puntaje esperado para ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Católica. Aseguró que no le alcanzaron a pasar todas las materias necesaria para la PDT.

Es por ello por lo que en 2022 decidió matricularse en el preuniversitario Pedro de Valdivia, donde se enfocó en las pruebas de Matemática, Lenguaje y Ciencias. Obtuvo 1.000 puntos en las tres.

Guerra se inscribió en todos los ensayos disponibles: “Veía un ensayo disponible y lo tomaba (…) Intentaba todas las semanas hacer ensayos, sobre todo de matemática y ciencias y las últimas dos semanas intenté hacer al menos un ensayo diario para prepararme”. Al igual que Villela no recibió la llamada del Mineduc, aunque su intuición le decía que podía estar dentro de los máximos puntajes. “ya más o menos tenía la idea de que había sacado mil puntos. Y ya oficialmente me enteré hoy día con la publicación de los puntajes (…) fue saber que todo el esfuerzo que hice valió la pena”.

Por su parte, Gabriel Gutiérrez veía con optimismo la meta de los mil puntos, sobre todo en la prueba de Matemática 1, ya que fue la que más preparó. Además, comentó que alcanzó a revisarla dos veces. “La hice entera y después hice cada ejercicio de nuevo entonces no tenía ninguna duda”, agregó.

El egresado de la Alianza Francesa de Viña del Mar comentó que al recibir la llamada del Mineduc se sintió decepcionado, ya que lo elogiaron por la asignatura Ciencias. “Después me dijeron si quería saber mis otros puntajes y en eso me dicen que tengo 1.000 en Matemática y quedé como sorprendido, no entendía mucho por qué no le daban el énfasis en Matemáticas”.

Al igual que Villela, preparó la Prueba de Matemática a cargo de una profesora particular. “Matemática principalmente lo hacía con los ensayos que me daba esta profe. Ensayos hacía todos los miércoles y después en noviembre empecé a hacer tres ensayos a la semana”, relató.

Pablo Aravena, por su parte, logró 1.000 puntos en la prueba de Historia. El formado en el colegio Kendal English School de Ñuñoa recibió el llamado el lunes y pensó que se trataba de alguna oferta universitaria, puesto que lo habían llamado antes. Cuando contestó, notó que la persona al otro lado del teléfono era la subsecretaria de Educación, quien lo saludó sin decir motivo alguno. “Ahí me da los puntajes, me felicita y me dice que saqué puntaje máximo en la Prueba de Historia”, agregó.

Tras los abrazos de su familia, mencionó que “sentí felicidad total, porque durante el año fui sacando buenos puntajes en Historia, entre 900 y 950, entonces yo sabía que era algo posible”. Aravena no ha analizado aún sus postulaciones, ya que pretende irse al extranjero por un año, “voy a entrar en el próximo proceso de admisión (…) estoy viendo”.