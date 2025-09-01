Home Vanguardia "“hace un año en loop”: benjamín vicuña y anita espasandín celebra..."

“Hace un año en loop”: Benjamín Vicuña y Anita Espasandín celebraron su primer aniversario como pareja

A través de sus redes sociales, Espasandín celebró su primer año junto al actor chileno con un romántico álbum de fotografías, mientras que Vicuña reaccionó a la publicación escribiendo que “el mundo se hace pequeño a tu lado”.

Leonardo Medina
Un importante y especial acontecimiento vivieron recientemente Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, luego de celebrar su primer aniversario como pareja. 

A través de redes sociales, la economista argentina compartió un romántico álbum de fotografías, donde adjuntó imágenes que resumen el primer año de su relación con el actor chileno. 

“Hace un año en loop”, escribió Espasandín en la descripción de su posteo en Instagram. 

La publicación acumuló más de 2 mil likes, y varios usuarios reaccionaron con comentarios felicitando a la pareja. 

Y de hecho, el propio Vicuña dejó un especial mensaje en la sección de comentarios, expresando que “el mundo se hace pequeño a tu lado”.

Cabe destacar que, según consignó Emol, Espasandín y Vicuña se conocieron en febrero de 2024 en París, en un viaje de trabajo del actor. El romance entre ambos se desarrolló desde ese encuentro, y meses más tarde, en septiembre del 2024, comenzaron a mostrarse juntos en eventos públicos.

Source Texto: La Nación/Foto: Instagram
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

