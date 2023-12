Harboe plantea que futuras reformas requieren un cambio al sistema político

El exsubsecretario del Interior y exconvencional constituyente, Felipe Harboe, estimó que “el gran perdedor” en términos generales del plebiscito constitucional de este domingo fue la clase política porque “después de 4 años llegar al mismo punto de partida no es un buen elemento”.



En entrevista con Radio Concierto, advirtió que con los resultados del plebiscito “es difícil hablar de triunfo si el país quedó igual que 4 años atrás. Es evidente que José Antonio Kast asume la derrota y Chile Vamos también sale derrotado porque no fueron capaces de hacer un texto que convocara a más personas. No gana el Gobierno, porque tiene que salir a señalar que esta Constitución, que identificó como la de los 4 generales, era su apuesta, pero sí les da un respiro”.



En lo que se viene de ahora en adelante, Harboe dijo que “no va a haber un proceso constituyente como el que hemos tenido. Sin embargo, no me cabe ninguna duda que si se quieren sacar adelante las grandes reformas hay que cambiar el sistema político que bloquea las discusiones”.



“El sistema político del actual texto no da cuenta de la realidad y no resuelve los problemas de bloqueo entre Parlamento y Gobierno. Así, probablemente van a tener que hacer reformas en el Congreso. El sistema político es una mesa con 3 patas: el sistema electoral, el régimen de partidos políticos y la relación de Legislativo y Ejecutivo”, explicó.



Reflexionó también sobre la evolución que ha tenido el Gobierno desde el ingreso del Socialismo Democrático a la administración Boric y sobre el futuro de la coalición.



“De un tiempo a esta parte el Partido Socialista se ha instalado como el partido eje de este gobierno. Le enseñó a gobernar a una generación que no sabía hacerlo y que pensaba que todo se podía hacer con 140 caracteres. Necesitan sí o sí hacer cambios estructurales. El Presidente tiene que asumir que su coalición es minoría en el Congreso. Así, la disposición a conversar es distinta”, expresó Harboe, quien anticipó el escenario electoral futuro.



“Era evidente de que el paso hacia el ‘A favor’ tenía consecuencias en la elección municipal. Vamos a ver un pacto por omisión de Amarillos y Demócratas con Chile Vamos. Para la presidencial, creo que vamos a tener una primaria con Evelyn Matthei, alguien como Rodolfo Carter y un candidato de Amarillos o Demócratas”, cerró.