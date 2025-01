“Hay lugares que llevo en el corazón”: Bad Bunny confirma nueva gira e insinúa regreso a Chile

Después del exitoso lanzamiento hace algunos días de su nuevo álbum, “Debí tirar más fotos”, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, anunció este lunes una gira mundial en la que promocionará el disco.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un video revelando la noticia, y sorprendió al nombrar a Chile como uno de los posibles destinos de su tour.

“Gracias a la música y al amor que ustedes me entregan a través de ella he tenido la posibilidad de viajar por distintas partes del mundo. Lo aprecio y me gusta mucho, hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver y voy a volver. México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia…”, manifestó de entrada.

No obstante, y bajo el nombre de “No me quiero de ir de acá”, mencionó que la gira comenzará en su país natal, con una extensa residencia de 21 fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que se realizará entre el 11 de julio y el 24 de agosto de este año.

“Por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, la estoy pasando bien. Y si le soy honesto, no me quiero ir de aquí”, expresó.

En tanto, el propio cantante prometió a sus fanáticos “que antes de que se acabe el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos”.