Hija de Piñera agenda cita con Matthei y excolaboradores del exmandatario: busca contrarrestar fuga hacia Kast

Magdalena Piñera Morel, hija mayor del expresidente Sebastián Piñera, agendó un encuentro para el próximo lunes con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y excolaboradores del fallecido exmandatario con el objetivo de fortalecer el vínculo con la candidata y el equipo de su padre y evitar la fuga de votos.

Según consignó Cooperativa, la convocatoria llega tras el anuncio de que tres exsubsecretarios y un exministro de Piñera se integrarán al equipo del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, para colaborar en su programa de gobierno.

Estos son el exsubsecretario del Interior, Jorge Atton; el exsubsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, y el exsubsecretario de Medio Ambiente Ricardo Irarrázabal, además del exministro Rodrigo Álvarez.

Desde el comando de Matthei, sin embargo, desdramatizaron la situación. El senador Juan Antonio Coloma, a cargo de la coordinación política del equipo de Matthei, señaló que “la libertad es libre”.

Coloma sostuvo que “me cuesta entender que se hable de desmarcados respecto a personas que no estuvieron marcadas y que legítimamente, muchos de ellos, yo los conozco desde siempre, apoyaron otra alternativa. Entonces, es raro como que ahora digan que hubo un desmarque. Cada uno es libre”.

La estrategia de Matthei se enfoca en dar a conocer sus propuestas, buscando atraer a un electorado amplio y diverso. Frente a esto, el senador destacó puntos clave del programa de la candidata, como la promesa de “un millón de empleos”, “blindar la frontera” y asegurar que la exalcaldesa “ha demostrado en su vida que sabe y puede”.

Matthei, por su parte, nuevamente evitó referirse a si apoyará o no a Kast en caso de que él pase a segunda vuelta. “Los votos no se traspasan”, afirmó en entrevista con TVN, donde también reveló algunos de los nombres que quiere tener en su gabinete en caso de ser elegida presidenta, como la exsubsecretaria Paula Daza, el exministro Isidro Solís y el exfutbolista Claudio Bravo, consignó Cooperativa.