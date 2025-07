Hoffman afirma que “sería una irresponsabilidad” no evaluar una lista unitaria

La vicepresidenta y encargada electoral de la UDI, María José Hoffmann, llamó a la derecha a hacer un último intento por intentar competir en una sola lista parlamentaria.



En conversación con La Tercera, Hoffman dijo que “hay que tener presente el escenario de la municipal. Perdimos varias comunas y gobernaciones por no tener una competencia inteligente. Esa es una lección que debemos aprender”.



“Es importante y creo que debiésemos hacer un llamado a la oposición a que demos señales de gobernabilidad, de que todos hagamos sacrificios en esa línea. Esa es la unidad que Chile necesita. Porque si bien tenemos grandes opciones en la presidencial, en la parlamentaria no podemos cometer los errores del pasado”, añadió.



En ese sentido, manifestó que “ya nos pegamos una pequeña farra en no ir a primarias presidenciales y en la parlamentaria no hay segunda vuelta. Si la izquierda logra una lista unitaria, sería una irresponsabilidad que nosotros como sector ni siquiera lo evaluáramos”.



Al ser consultada sobre si vale la pena intentar abrir un diálogo, la vicepresidenta de la UDI sostuvo que es un “esfuerzo complejo, es difícil, pero yo lo veo posible. La UDI, Chile Vamos en su conjunto, todos los partidos, republicanos, tienen buenos candidatos a lo largo de todo Chile. Pero la premisa debe ser construir una mayoría parlamentaria”.



“Si vamos en dos, o hasta tres listas parlamentarias, arriesgamos la posibilidad de -sacando incluso más votos- ser doblados. Si bien ya no logramos una primaria, hoy al menos corresponde que hagamos un esfuerzo en revisar la posibilidad de una lista única”, acotó.