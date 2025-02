Insulza: “Las dos veces anteriores para todo el país era casi obvio que Bachelet iba a ser elegida, ahora eso no es obvio”

El senador José Miguel Insulza (PS) se refirió a la eventual candidatura presidencial de la actual ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y recalcó que “ya debería estar en campaña”.



En conversación con Radio Pauta, Insulza señaló que “lo que nosotros debemos hacer es conocer las candidaturas, quienes van a ser candidatos, y decidir. Yo creo que realmente no es justo presionar sobre una persona para esto”.



“No es justo para la persona en este caso Michelle Bachelet, pero también porque no es justo para otros potenciales candidatos a los cuales vamos dejando como segundones que van a entrar si es que ella no quiere”, argumentó.



“Las dos veces anteriores para todo el país era casi obvio que Michelle Bachelet iba a ser elegida, ahora eso no es obvio, entonces hay que trabajar mucho para levantar una campaña y no podemos demorarlo más; esto es todo lo que yo he dicho no he querido pelearme con nadie ni mucho menos”, aseveró.



Por otro lado, el parlamentario dijo ser “muy partidario” de Carolina Tohá y manifestó que “ya debería estar en campaña porque las claves de estas cosas no se dicen en pocos días”.



“Cuando las encuestas se concentran solamente en la gente que se declara de izquierda o de centro-izquierda, ahí Carolina tiene como 40% de gente que cree que debe ser la candidata”, afirmó.



Junto con ello, mencionó que “es la persona que la gente más quiere que sea la candidata, la gente va a hacer campaña por ella”.



Al ser consultado sobre que le falta a Tohá para concretar la candidatura, el legislador aseguró que “lo que falta, y ya está atrasada es no haberlo declarado”.



Finalmente, Insulza criticó que “el empantanamiento que se ha producido en el Partido Socialista por tercera vez en los últimos años”, por ello indicó que “a estas alturas, lo que quiero es que se defina”.