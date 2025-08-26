Japonés de 102 años rompe récord y se convierte en la persona de más edad en escalar el monte Fuji 

Un impresionante récord consiguió recientemente un hombre de 102 años, luego de convertirse en la persona de más edad en escalar el monte Fuji, la montaña más alta de Japón.

El dueño de este récord es Kokichi Akuzawa, nacido en 1923 y con una enfermedad cardíaca, quien alcanzó la cima del pico más alto del país asiático (3.776 metros).

Asimismo, hace algunas semanas, el logro del adulto mayor fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords, según lo consignado por Emol.

En una conversación con AFP, Akuzawa reveló que “soy seis años mayor que la última vez que subí”, haciendo referencia a la vez en que escaló el monte Fuji a los 96 años.

A la vez, y restándole importancia a su hazaña, expresó que “he estado allí y he visto las vistas muchas veces, no fue nada especial”.

El centenario montañista inició su preparación para subir el monte en un año complicado, pues en enero tropezó mientras escalaba una montaña cerca de su casa.

Posteriormente, Akuzawa sufrió un herpes y fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca, y pese a que su familia estaba preocupada por su condición, el anciano tenía decidido escalar a como dé lugar. “La recuperación fue tan rápida que sus médicos no podían creerlo”, contó su hija Yukiko, de 75 años.

El entrenamiento del adulto mayor consistía en levantarse cada mañana y salir a caminar una hora, y también subía a la montaña casi todas las semanas.

Respecto a su última hazaña, demoró un total de tres días en subir y pasó dos noches en refugios. Además, llegó hasta la cima con un equipo de personas que lo ayudó, incluyendo a una nieta que es enfermera.

En tanto, cuando le preguntaron si volvería a intentar repetir su hazaña, Akuzawa respondió de forma contundente que “no”.