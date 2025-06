Jara: “Quien gane la primaria va a ser la candidata de una coalición amplia”

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista, Jeannette Jara, luego de votar en Conchalí recalcó que quien gane esta primaria será “la candidata de una coalición amplia”.



“Nosotros ya formamos parte de una coalición de gobierno donde están distintos partidos, y quien gane la primaria (…) va ser a ser la candidata de una coalición amplia, no de un solo partido. Eso es relevante tenerlo a la vista porque en nuestro país somos gente que tiene distintos tipos de pensamientos, somos diversos, nos une un tronco común a la gente en la centroizquierda”, señaló.



En ese sentido, sostuvo que “es evidente quien quiera ganar una elección presidencial para un proyecto para el país debe tener la suficiente capacidad de incluir a todos, dialogar con todos, no excluir, no descalificar a los demás, no maltratar a los demás, sino que, por el contrario, hacer una diferencia en esto”.



Respecto a la posibilidad de abrir un nuevo proceso constituyente, Jara afirmó que “uno nunca renuncia a sus sueños. El tema es que hoy día hay prioridades y las prioridades nuestras son poder atender las necesidades ciudadanas”.



“Lo que el pueblo de Chile decida con posterioridad son cosas que uno no puede prever ahora. Yo lo que sí les puedo decir es que no voy a hacer promesas que ahora no pueda cumplir y mis prioridades son las que presentamos en el eje programático”, subrayó.



Al ser consultada sobre el significado que tendría para ella llegar a la Presidencia, la candidata afirmó que “ser presidente o presidenta de la República va a significar que nunca más vamos a decir que hemos tenido excepcionalmente una presidenta. Las mujeres y las niñas del país también van a saber que, lo que alguna vez fue una excepción, ya deja de ser una excepción y también puede ser parte del cambio democrático, en el cual las mujeres también puedan jugar un rol y un liderazgo importante”.



“Estar en la Presidencia, proviniendo de los sectores populares, creo que sería una señal distinta para quienes hoy día nos han conducido. Nadie tiene la responsabilidad o la culpa de nacer donde nació, pero la verdad es que hemos tenido bien pocas autoridades que vengan de los sectores más populares”, agregó.