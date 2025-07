Jara y Kast se enfrentan en nuevo “cara a cara”

Los candidatos presidenciales del oficialismo y del Partido Republicano, Jeannette Jara y José Antonio Kast, protagonizaron este jueves un áspero debate sobre sus orígenes.

Los abanderados se encontraron en Huechuraba en un foro organizado por la Asociación Nacional Automotriz y el gremio camionero, consignó Radio Cooperativa.

Jara recordó, en un diálogo marcado por la seguridad en las rutas, que “yo nací en cuna de mimbre, no en cuna de oro y sé que muchos de ustedes también. Quisiera señalar que en el caso de nuestro gobierno en primer lugar vamos a mantener el seguro de la Macrozona Sur”.

“Yo no me pierdo, efectivamente los estados de excepción constitucional han contribuido a que los atentados se reduzcan, pero no han desaparecido”, recalcó.

Kast, en su turno, dijo que “cuando escuchan que hay que dialogar con terroristas, que hay que tratar con amor a los delincuentes, (yo creo que) hay que tratarlos con justicia, pero con mano firme y ustedes van a escuchar muchas promesas e incluso que no los van a expropiar”.

“No sé quién habrá nacido en cuna de oro, porque la mía era un poquito mejor que de mimbre quizás, pero era de madera”, manifestó, consignó Cooperativa.