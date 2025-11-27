Home Nacional "jara y kast se enfrentan este jueves en el primer foro social..."

Jara y Kast se enfrentan este jueves en el Primer Foro Social

La instancia es organizada por diversas organizaciones como Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, Servicio Jesuita a Migrantes, Fondo Esperanza y la Fundación Superación de la Pobreza.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Jara y Kast se enfrentan este jueves en el Primer Foro Social

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara, del pacto Unidad por Chile y la DC, y José Antonio Kast, de los partidos Republicano y Social Cristiano, se enfrentan la mañana de este jueves –a partir de las 8:30 horas-en el Primer Foro Social, bajo el alero de Radio Cooperativa.

La instancia es organizada por diversas organizaciones como Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, Servicio Jesuita a Migrantes, Fondo Esperanza y la Fundación Superación de la Pobreza.

El foro tiene como objetivo conocer las propuestas de Jara y Kast “sobre políticas sociales y otros temas relevantes que impactan al país y nuestra vida cotidiana”.

Si bien este encuentro no será un debate propiamente tal, sí corresponderá al primer cara a cara entre ambas cartas presidenciales.

Asimismo, este podría la primera oportunidad en que Jara y Kast tengan intercambio de opiniones tras los últimos días de emplazamientos mutuos.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Asesinan a estudiante de arquitectura fuera de su casa...

Investigaciones preliminares de la Fiscalía ECOH indican que no se descarta ninguna hipótesis, ya que la víctima no fue robada, lo que abre dudas sobre la motivación del ataque y sugiere la posibilidad de un ajuste de cuentas.

Leer mas
Nacional
Tribunal Supremo de la DC suspende militancia de Frei ...

Según consignó La Tercera, la instancia sesionó de forma extraordinaria para analizar la denuncia de la directiva de la colectividad, encabezada por su presidente, senador Francisco Huenchumilla, contra el exmandatario. El tribunal acordó –con un voto en contra- adoptar como medida disciplinaria cautelar la suspensión de la militancia del expresidente.

Leer mas
Nacional
Tribunal declara admisible querella de senador Espinoz...

La querella fue presentada tras los calificativos arbitrarios emitidos en plena Sala del Senado, episodio que generó un cruce entre ambos parlamentarios. Espinoza sostiene que las afirmaciones en su contra son falsas y constituyen un “atentado directo contra su honra y trayectoria pública”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/