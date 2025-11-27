Jara y Kast se enfrentan este jueves en el Primer Foro Social

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara, del pacto Unidad por Chile y la DC, y José Antonio Kast, de los partidos Republicano y Social Cristiano, se enfrentan la mañana de este jueves –a partir de las 8:30 horas-en el Primer Foro Social, bajo el alero de Radio Cooperativa.

La instancia es organizada por diversas organizaciones como Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, Servicio Jesuita a Migrantes, Fondo Esperanza y la Fundación Superación de la Pobreza.

El foro tiene como objetivo conocer las propuestas de Jara y Kast “sobre políticas sociales y otros temas relevantes que impactan al país y nuestra vida cotidiana”.

Si bien este encuentro no será un debate propiamente tal, sí corresponderá al primer cara a cara entre ambas cartas presidenciales.

Asimismo, este podría la primera oportunidad en que Jara y Kast tengan intercambio de opiniones tras los últimos días de emplazamientos mutuos.