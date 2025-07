Jefa de campaña de Jara reconoce “un escenario complejo” de cara a la elección presidencial de noviembre

Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista y vocera de campaña, aseguró que la candidata oficialista, Jeannette Jara, tendrá un “escenario complejo” de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.



“Es a todas luces evidente que estamos en un escenario complejo donde tenemos que hacer máximos esfuerzos. Si lo que queremos es no solo hacer el debate de qué sector puede ganar la elección sino de cómo dar garantías a la ciudadanía de que va a tener una coalición que sepa dar gobernabilidad y estabilidad”, aseguró Figueroa en entrevista con Radio Infinita



“Si queremos incorporar a más actores tenemos que hacerlo con diálogo social. Eso implica empresariado, mundo sindical, eso implica sentarse con los actores incumbente para poder proyectar los desafíos que tiene el país”, precisó la secretaria general del PC, quien, además, valoró la reunión con los partidos del oficialismo y aseguró que “hay una tremenda disposición”.



Sobre como afrontar el desafío la expresidenta de la CUT comentó que “tenemos un sentido de urgencia con las demandas ciudadanas, con las necesidades de la gente. Pero también un sentido de urgencia con este riesgo que existe hoy de que, avanzando la derecha en el país, se retroceda en derechos, en garantías, en cambios que la ciudadanía sigue demandando. En eso sí tenemos que hacer un trabajo de mucho rigor para que esto lo podamos expresar bien a la ciudadanía”.



Respecto a los dichos del senador Daniel Núñez (PC), quien afirmó que Jeannette Jara es marxista, la secretaria del PC tildó el debate como el intento de una “caricatura”.



Además, zanjó que “aquí nadie crea que va a haber una crisis respecto a la alianza público-privada. Eso no es real. La historia de nuestro país siempre ha tenido de la mano la alianza público-privada, lo que no quita que el Estado deba tener un rol principal en aquellas áreas que son más sensibles”.



Figueroa criticó que “tratar de reducir ese debate a una conceptualización programática, yo diría que al menos nos obligaría a tener falta de rigor”.