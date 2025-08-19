Home Nacional "jorge luchsinger mackay postulará al senado por la udi en la arau..."

Jorge Luchsinger Mackay postulará al Senado por la UDI en La Araucanía

El ingeniero reconoció que se trata de un desafío que asume con responsabilidad, y “con mucha calma con mi familia”. “Los que no estamos en la vida política siempre estamos criticando al sistema, pero cuando te invitan a ser parte de la solución, uno no puede negarse a aportar y participar”, añadió.

Patricia Schüller Gamboa
El exconsejero regional Jorge Luchsinger Mackay, hijo de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, matrimonio asesinado durante un atentado incendiario en 2013, al interior de su predio en Vilcún, postulará al Senado por la UDI en la Región de La Araucanía.

Según consignó El Mercurio, este lunes en la Plaza de Armas de Temuco, la UDI oficializó a sus candidatos para las elecciones legislativas en La Araucanía, entre ellos, Luchsinger Mackay.

“Estoy tranquilo y teniendo la confianza de que a través del voto de la gente vamos a lograr un gran equipo en el Congreso Esta candidatura es algo muy diferente a lo que he realizado antes en mi vida, pero estoy acostumbrado a lograr los objetivos que me trazo y con la ayuda y confianza de la gente y de la UDI, partido en el que estoy ahora, espero ser electo”, manifestó.

Asimismo, dijo que lo que más le motiva es “impulsar una reforma profunda al sistema procesal penal” y “mejorar muchas leyes que el Congreso ha sacado adelante o que no se han modificado, no solo para la gente de la región o algún gremio”.

