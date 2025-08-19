Justicia argentina rechazó denuncia contra Milei por polémico tuit contra niño autista de 12 años

La Justicia de Argentina desestimó la denuncia contra el presidente Javier Milei por un polémico comentario que compartió en redes sociales sobre un niño con autismo.

Según consignaron medios trasandinos como Perfil, el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, resolvió el lunes que Milei no deberá eliminar un posteo publicado en su cuenta de X, en el que apuntaba contra Ian Moche, un menor de 12 años.

En su publicación del 1 de junio, el mandatario argentino calificó al niño de “kuka” (apelativo despectivo hacia el peronismo de izquierda) y agregó que el periodista que lo entrevistó actuaba “contra el Gobierno”.

“Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla…”, había escrito el gobernante libertario en aquella ocasión.

Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla… https://t.co/yE27aK1t6X — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025

La madre de Moche, Marlene Spesso, había solicitado a la Justicia que Milei eliminara la publicación y ofreciera disculpas públicas.

“Su conducta excede cualquier manifestación personal o de opinión y constituye un acto estatal revestido de la investidura pública, que violenta derechos fundamentales”, señaló en su denuncia.

Respecto al caso, el juez Recondo afirmó en Urbana Play que sobre este tema “no hay legislación ni jurisprudencia, no hay nada definitivo”, lo que “obliga a tomar decisiones que pueden ser discutibles u opinables”.

“Nosotros recurrimos a lo que encontrábamos en ese momento como legítimo para analizar la cuestión, citamos algunos casos de Estados Unidos”, añadió.

El magistrado sostuvo que “llegamos a la conclusión de que el presidente de la Nación lo es siempre pero puede llegar a tener algunas opiniones del orden particular. La diferencia se va a establecer una vez emitida la opinión, no antes”.

“No estamos justificando ninguna decisión del presidente, lo que estamos diciendo es que en esta ocasión no se demostró un agravio contra el menor ni las leyes de Discapacidad. Acá se mezcla una cuestión emocional contra lo que en realidad nosotros tenemos que ver en un expediente”, puntualizó.

En la publicación original replicada por Milei, se describía a la familia del niño como “ultra kirchnerista” y se los acusaba de “utilizar” al menor junto a Sergio Massa y Cristina Kirchner.

El presidente, en tanto, argumentó en un escrito que su publicación no era un acto estatal y se amparó en la “libertad de expresión”.

“Es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, sostuvo.

El juez de La Plata indicó que el uso que Milei da a sus redes sociales puede ser institucional o personal, dependiendo del contenido, el contexto y la intención del mensaje.

Este mismo argumento ya había sido usado por el Gobierno para eximir al presidente de responsabilidades en el caso de la criptomoneda $LIBRA, cuyo lanzamiento fue promocionado por Milei en sus redes sociales.

Tras esa mención presidencial, la divisa se disparó en valor hasta que los inversores mayoritarios se retiraron con ganancias millonarias, lo que provocó su colapso. Por este hecho, Milei está siendo investigado judicialmente tanto en Argentina como en el exterior.