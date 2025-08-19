Kaminski reaparece en sus redes sociales con llamativo mensaje: “Con más amor propio que nunca…”

Luego de atravesar por un complejo momento en las últimas semanas, Francisco Kaminski reapareció este martes en sus redes sociales y publicó un llamativo mensaje.

Consignar que el animador ha estado en el ojo del huracán, después de que se revelara su vínculo con el fallecido “Rey de Meiggs” y los préstamos ilegales.

Esta situación, a la vez, provocó que salieran a la luz diferentes deudas millonarias del locutor radial, y debido a las polémicas, terminó su relación amorosa con Camila Andrade.

En su momento, y para proteger a la ex Miss Chile, el comunicador había decidido eliminar todas sus imágenes junto a Andrade, y posteriormente, cerró su cuenta de Instagram.

No obstante, Kaminski ahora volvió a abrir su cuenta y compartió una foto de él en blanco y negro, imagen que acompañó con una potente reflexión.

“A veces la vida te pide silencio!!! Hoy vuelvo distinto, solo, y con más amor propio que nunca!”, manifestó en la publicación.

Por último, expresó que “gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro! De todos los que NO abandonan! Gracias”.