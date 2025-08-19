Home Vanguardia "kaminski reaparece en sus redes sociales con llamativo mensaje: “..."

Kaminski reaparece en sus redes sociales con llamativo mensaje: “Con más amor propio que nunca…”

El animador, quien había cerrado su cuenta de Instagram, regresó este martes a dicha plataforma y compartió una reflexión, después de las diferentes polémicas que enfrentó en las últimas semanas.

Leonardo Medina
Luego de atravesar por un complejo momento en las últimas semanas, Francisco Kaminski reapareció este martes en sus redes sociales y publicó un llamativo mensaje. 

Consignar que el animador ha estado en el ojo del huracán, después de que se revelara su vínculo con el fallecido “Rey de Meiggs” y los préstamos ilegales. 

Esta situación, a la vez, provocó que salieran a la luz diferentes deudas millonarias del locutor radial, y debido a las polémicas, terminó su relación amorosa con Camila Andrade

En su momento, y para proteger a la ex Miss Chile, el comunicador había decidido eliminar todas sus imágenes junto a Andrade, y posteriormente, cerró su cuenta de Instagram. 

No obstante, Kaminski ahora volvió a abrir su cuenta y compartió una foto de él en blanco y negro, imagen que acompañó con una potente reflexión

“A veces la vida te pide silencio!!! Hoy vuelvo distinto, solo, y con más amor propio que nunca!”, manifestó en la publicación.

Por último, expresó que “gracias a quienes siguen aquí, este nuevo comienzo es nuestro! De todos los que NO abandonan! Gracias”. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
17
