Kast y críticas del comando de Jara por reunión con Frei: “No lo hice con un sentido de tener un apoyo más un apoyo menos”

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, salió al paso a las críticas del comando de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, por su reunión con el expresidente Eduardo Frei.

Kast afirmó que “ese golpe político se lo han dado ellos mismos cuando insisten en continuidad” del Gobierno.



Sobre su encuentro dijo que “efectivamente se pueden sacar conclusiones políticas pero yo al menos no lo hice con un sentido de tener un apoyo más, un apoyo menos”, consignó 24Horas.

“¿Se puede interpretar? Se puede interpretar. ¿Lo quiero interpretar yo? No lo quiero interpretar yo. ¿Puede ser un golpe político para otros? puede serlo. No es mi intención final ese golpe político, yo creo que ese golpe político se lo han dado solos ellos mismos, cuando han insistido en una continuidad y en repetir los eslogan que ya tuvieron para llevar a la presidencia al actual Presidente de la República”, agregó.

Desde el el comando de Jara, específicamente el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, arremetió contra tras la reunión Frei-Kast: “Quiero no solo lamentar esta situación política que se ha producido, sino que también rechazar la conducta, a mi juicio, irresponsable del expresidente Eduardo Frei”.

Si bien el expresidente Frei no expresó su apoyo a su candidatura, aseguró que el país “requiere unidad”.