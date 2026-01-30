Home Internacional "kast y futura ministra de seguridad visitan megacárcel de bukele ..."

Kast y futura ministra de Seguridad visitan megacárcel de Bukele en El Salvador

El Presidente electo escribió en su cuenta de X, antes de iniciar la visita, que “Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast y futura ministra de Seguridad visitan megacárcel de Bukele en El Salvador

El Presidente electo, José Antonio Kast, visitó este viernes el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) para conocer dicho modelo de seguridad de ese país.

Kast recorrió la megacárcel en compañía de la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y el próximo canciller, Francisco Perez Mackenna, consignó Emol.

Kast escribió en su cuenta de X, antes de iniciar la visita, que “Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”.

Steinert reforzó esa mirada comparativa al señalar: “No se trata de cortar y pegar… la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades, respetando el estado de derecho”.

Un símbolo de la guerra contra las pandillas


El Cecot fue inaugurada en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele, contando con capacidad para 40.000 personas. Está situada en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador y se ha convertido en un símbolo de la guerra contra las pandillas.

La agenda en dicho país incluye reunión con Bukele en la Casa Presidencial y una declaración conjunta. El impacto político de este encuentro se proyecta en la narrativa de Kast, quien más tarde escribió en sus redes sociales: “El Salvador era uno de los países más peligrosos de América Latina y hoy es el más seguro. Las medidas no se copian: se estudian y se adaptan a la realidad nacional. Pero los ejemplos exitosos, se siguen”.

Ministro Cordero dice que la cárcel de El Salvador “no se puede reproducir” en Chile
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
“Trama bielorrusa”: Dictan prisión preventiva para exm...

La exjueza se mantendrá en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino en San Joaquín, desde donde se ha quedado desde su detención el domingo pasado. Según consignó 24Horas, el juez Cristián Sánchez explicó que Gendarmería deberá entregar los medicamentos a la imputada y una guía de alimentos adecuada debido a sus problemas de salud. Se trata de un hecho histórico, puesto que se transformó en la primera exministra de la Corte Suprema que es investigada penalmente y que queda con esta medida cautelar.

Leer mas
Internacional
Luigi Mangione no podrá recibir pena de muerte por cri...

La jueza Margaret Garnett desestimó los cargos que habilitaban la pena de muerte, y ahora, en caso de ser condenado, la pena máxima que arriesga Mangione es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Leer mas
Internacional
Donald Trump afirma que Alex Pretti era un agitador y ...

El mensaje fue una reacción a un video difundido recientemente. En el se muestra un altercado entre Pretti y agentes federales, grabado once días antes de su muerte.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/