Kast y futura ministra de Seguridad visitan megacárcel de Bukele en El Salvador

El Presidente electo, José Antonio Kast, visitó este viernes el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) para conocer dicho modelo de seguridad de ese país.



Kast recorrió la megacárcel en compañía de la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y el próximo canciller, Francisco Perez Mackenna, consignó Emol.



Kast escribió en su cuenta de X, antes de iniciar la visita, que “Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”.

Steinert reforzó esa mirada comparativa al señalar: “No se trata de cortar y pegar… la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades, respetando el estado de derecho”.

Un símbolo de la guerra contra las pandillas



El Cecot fue inaugurada en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele, contando con capacidad para 40.000 personas. Está situada en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador y se ha convertido en un símbolo de la guerra contra las pandillas.



La agenda en dicho país incluye reunión con Bukele en la Casa Presidencial y una declaración conjunta. El impacto político de este encuentro se proyecta en la narrativa de Kast, quien más tarde escribió en sus redes sociales: “El Salvador era uno de los países más peligrosos de América Latina y hoy es el más seguro. Las medidas no se copian: se estudian y se adaptan a la realidad nacional. Pero los ejemplos exitosos, se siguen”.