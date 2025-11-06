Kike Acuña realiza duro descargo por acusaciones de no pagar pensión alimenticia: “Me crucificaron sin saber nada”

La noche de este miércoles, Jorge “Kike” Acuña se convirtió en el nuevo eliminado del programa de Chilevisión, “Fiebre de Baile”, y luego de su salida del concurso, el exfutbolista realizó un duro descargo.

Durante su participación en el espacio digital “El Var de Fiebre de Baile”, Acuña aprovechó de referirse a las polémicas acusaciones que recibió en los últimos días por parte de sus exparejas, donde aseguraban que debía pensiones de alimentos.

El exjugador apuntó contra los programas y panelistas farándula que abordaron las acusaciones. “Acá hubo gente que habló en distintos programas de farándula sin saber absolutamente nada”, dijo “Kike”.

Asimismo, comentó que “me crucificaron sin saber absolutamente nada. Hablaron y se llenaron la boca sin saber absolutamente nada, le dieron minutos, pantalla a gente que mintió descaradamente y eso a mí me molestó mucho”.

“Si hay algo que he hecho es preocuparme (…) tengo todo al día, no debo un pu… peso y me hincharon las pel…”, añadió.

A la vez, mencionó que “si yo me tengo que ir, me voy a ir, pero espero que no sea por lo que está pasando afuera”.

“Pesqué el papelito y le dije ‘mire’ yo tengo un excedente porque yo deposito más de lo que debo depositar. Se llenaron la boca en distintos programas de farándula, todos, sin saber realmente lo que sucedía”, remarcó.