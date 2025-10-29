Home Nacional "la florida tendrá corrida “de miedo” para la noche de halloween: ..."

La Florida tendrá corrida “de miedo” para la noche de Halloween: puedes participar gratis

El próximo 31 de octubre se llevará a cabo la Color Blaze La Florida Night, tercera corrida del año que se organiza en la comuna para toda la familia. Se realizará en el Estadio Bicentenario de la comuna.

Patricia Schüller Gamboa
La Fiesta de Halloween se instaló con fuerza en Chile y si bien los que principalmente disfrutan de los “dulces o travesuras” son los niños, los jóvenes y adultos se han ido sumando a la celebración con coloridos disfraces y participando de distintos eventos.

En esa línea, la Municipalidad de La Florida, con la colaboración de las corporaciones del Deporte y Fomento, fijaron para este viernes 31 de octubre (20:00 horas) la corrida nocturna Color Blaze La Florida Night, que se realizará en el Estadio Bicentenario de la comuna.

Con el objetivo de promover el deporte, la inclusión y la diversión en un ambiente seguro y festivo, desde el municipio extendieron una invitación para toda la familia —incluyendo a las mascotas— a participar del evento, de manera gratuita e idealmente con un disfraz para cumplir con la tradición de Noche de Brujas.

“Queremos que las familias floridanas vivan una noche de Halloween distinta”

“Queremos que las familias floridanas vivan una noche de Halloween distinta, entretenida y segura. Esta corrida es una invitación a disfrutar juntos, a salir con los niños, los abuelos y las mascotas, a movernos, reírnos y compartir en comunidad. En La Florida seguimos demostrando que el deporte también puede ser una fiesta para todos”, señaló el alcalde Daniel Reyes.

Por su parte, el director de la Corporación del Deporte, Cristóbal Muñoz, destacó que “será un día feriado así que es una muy buena instancia para que participen niños, jóvenes, adultos mayores, mascotas, en realidad vengan todos y ojalá la mayoría disfrazados. En este caso existirán polos de color que además serán fluorecentes, así que será muy llamativo. Todo esto acompañado por un show de Halloween y otras atracciones para que todos lo pasen muy bien y lo más importante, de manera segura”.

Agregó además que “será la tercera corrida que organizamos este año; la primera fue la Corrida Familiar que realizamos en el mes de mayo y que participaron 6 mil personas, después en agosto tuvimos la Color Pet en el marco de la Expo Patitas, donde llegaron más de 600 personas junto a sus mascotas”.

Detalles de la Corrida

Quienes quieran contar con el kit oficial de la corrida podrán adquirirlo en su versión económica por $3.990, y los kits completos desde $10.000, para cumplir con los 4K propuestos para la prueba.

 Además, con la Tarjeta Vecino VIVE La Florida, quienes decidan participar del evento contarán con un 20% de descuento.

Para obtener las entradas, estas se encuentran en Goldenpass.cl

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
Patricia Schüller Gamboa

5
