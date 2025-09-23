La molestia de Benjamín Vicuña por la escolarización de sus hijos en Turquía: “Es muy injusto para todos”

El actor Benjamín Vicuña expresó su molestia en una reciente entrevista, tras referirse a la situación de Magnolia (7) y Amancio (5), los dos hijos que tiene en común con María Eugenia “China” Suárez, y quienes comenzaron sus clases en un colegio de Turquía.

Vicuña, que actualmente mantiene una tensa relación con Suárez, no fue avisado previamente sobre la escolarización de sus hijos, y por lo mismo, evidenció su enojo en una conversación este lunes con el programa “LAM”, de América TV.

“Me gustaría que las cosas vuelvan a su lugar y que se hable del trabajo, y que dejemos un poquito a los chicos de lado. Me parece que es un montón”, señaló el intérprete.

Luego, consultado por si estaba de acuerdo con la escolarización de sus hijos en Turquía, Vicuña comentó que “se dio una situación, pero de esto no tenemos que seguir hablando porque la verdad que es muy injusto para todos”.

“Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos”, añadió.

También, indicó que él solía hablar con sus hijos todos los días a las 7 de la mañana. No obstante, mencionó que “se cambió la rutina por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y tampoco los voy a sacar de mentira a verdad ni mucho menos”.

“Para no instalar un estrés para los chicos le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran y no hubo respuesta en más de una semana, entonces ahora tuvo que pasar esto que en realidad es muy desagradable”, añadió.

Por su parte, el reportero le dijo al actor que Suárez aseguró que él sí estaba al tanto de la escolarización de sus hijos.

Sin embargo, Vicuña remarcó que “hace dos días” se percató del cambio de rutina de los niños, y frente a esto, le pidió a los abogados que informaran lo que ocurría. “No sé si era un colegio, cuál, dónde, cuándo, nada…”, enfatizó.