Las postales que dejó la Gala de Viña 2025

La titular del Interior explicó que el exmilitar venezolano junto a su familia estaban en condición de refugiados por lo que el Estado chileno tenía la obligación de “otorgarles residencia definitiva para que puedan tener todos los derechos propios de un residente” y se mantenía “el compromiso de no devolución, que quiere decir que mientras la persona está refugiada, no se la puede deportar, no se la puede mandar de vuelta a su país porque el refugio se basa en que está en peligro en su país”.