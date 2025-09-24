Laura Prieto aclara polémico live y se disculpa: “Perdí el norte, estaba sola”

Tras la preocupación que causó su polémica transmisión en vivo en redes sociales, Laura Prieto alzó la voz este martes y se refirió al comentado live, donde lanzó duras acusaciones en contra de una expareja.

Luego del revuelo que provocó esta situación, el mánager de la modelo uruguaya, Rodrigo Álvarez, reveló que Prieto atravesaba un complejo momento por una depresión, y ahora, la propia influencer se pronunció para aclarar el live y ofrecer disculpas.

“Quiero hacer este video explicando un poco el video que se viralizó. Han habido muchos comentarios sobre lo que dije, sobre el estado en que estaba, y quiero aclararles lo que pasó”, manifestó de entrada.

En este sentido, explicó que “tuve que ir a la clínica de urgencia, porque tenía un cuadro de influenza, me suministraron algunos antihistamínicos, y como ustedes saben, yo tengo un problema de salud mental, lo he hecho público, del cual me hago cargo”.

“Los antihistamínicos con mis estabilizadores de ánimo hicieron un problema en mi sistema nervioso central, perdí el norte, estaba sola en mi casa, hice ese live. Ni yo me acordaba de lo que hablaba”, remarcó.

A la vez, Prieto expresó que “quiero pedir disculpas si ofendí a alguien o hablé mal de alguien, y tambén, lo más importante, es visibilizar la salud mental sobre todo en el mes de septiembre, que es muy delicado”.

“Creo que el dolor de verme así fue muy muy fuerte, muy shockeante para mí, no es algo que yo haya querido hacer”, cerró.