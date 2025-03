Los destacados economistas Philippe Aghion y Michael D. Bordo estarán en la FEN Uchile para hablar de IA y amenazas arancelarias

Dos de los economistas más reconocidos del mundo, Philippe Aghion (foto principal) y Michael D. Bordo, visitarán la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

Philippe Aghion dará inicio al año académico 2025 de la FEN Uchile con la clase magistral “Should we fear AI?”. El evento se realizará el jueves 27 de marzo en el Aula Magna de la Facultad y en ella abordará la evolución histórica de la Inteligencia Artificial (IA), su influencia en la productividad, la innovación y el empleo, y la necesidad de políticas eficaces para guiar su desarrollo.

Aghion, profesor del Collège de France, Inseady la London School of Economics, ha transformado la manera en que se entiende el crecimiento económico. Su investigación ha demostrado que la innovación y el emprendimiento son los principales motores del desarrollo sostenible, desafiando modelos tradicionales y ofreciendo claves para el futuro de las economías modernas. Algunas de sus ideas más innovadoras se encuentran en el libro “El Poder de la Destrucción Creativa”. Además, es integrante de la Econometric Society y de la American Academy of Arts and Sciences. A lo largo de su trayectoria, ha sido profesor en la Universidad de Harvard, el University College de Londres, el Nuffield College de Oxford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Por su parte, el destacado economista canadiense-norteamericano Michael D. Bordo estará en la FEN el miércoles 3 de abril en un encuentro con académicos, economistas y empresarios, donde revisará su última publicación “Tariffs and Threats: Will the Fed Be Next?”,donde argumenta que la presión del presidente Trump para imponer aranceles genera incertidumbre para las empresas y podría presionar el cortafuegos de independencia de la Reserva Federal.

Bordo es considerado el tercer historiador económico más influyente del mundo según RePEc/IDEAS y ha trabajado estrechamente con figuras como Milton Friedman y Anna J. Schwartz, consolidándose como un referente en economía monetaria y financiera. Actualmente, es Profesor Distinguido de Economía y ocupa la cátedra Board of Governors en la Universidad de Rutgers, donde también dirige el Centro de Historia Monetaria y Financiera.