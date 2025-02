“Los hombres poderosos…”: El descargo de Mariana Loyola luego de la defensa de Gonzalo Valenzuela a Roberto Farías

La actriz Mariana Loyola se pronunció recientemente en sus redes sociales, y se refirió al comentado momento que protagonizó la semana pasada Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche, luego de defender a Roberto Farías.

Durante dicha ceremonia, Valenzuela criticó a las actrices que funaron a Farías en el pasado, debido a una denuncia por presunto abuso sexual.

“Tomemos conciencia, porque hoy día veo a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado”, indicó Valenzuela, siendo Loyola una de las aludidas indirectamente.

Y ahora, mediante sus historias de Instagram, la intérprete compartió una columna acerca del tema que escribió la exsubsecretaria de Cultura y las Artes, Andrea Gutiérrez, y a la vez, adjuntó un mensaje a modo de reflexión.

“Los hombres poderosos están cambiando la narrativa y la narrativa está siendo de nuevo sumamente machista”, señaló Loyola.

Asimismo, manifestó que “no toleran que denunciemos, no toleran que no empoderemos, no toleran que ganemos derechos. En el fondo, los asusta y agreden. Eso es lo preocupante” .

“Los abusadores no son víctimas. Antes de insultar a cualquier persona, les pido lo básico: infórmense, pregunten, no den las cosas por hecho, deténgase un segundo a pensar; no odien, a nadie le hace bien, a ustedes tampoco”, sentenció la actriz.