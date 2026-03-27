Home Triunfo "luego del término de la segunda fecha: revisa cómo quedaron los g..."

Luego del término de la segunda fecha: Revisa cómo quedaron los grupos de la Copa de la Liga

Universidad de Concepción y O’Higgins se impusieron este jueves en sus encuentros y lograron subir en las tablas de posiciones de sus grupos.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Luego del término de la segunda fecha: Revisa cómo quedaron los grupos de la Copa de la Liga

La segunda fecha de la Copa de la Liga se cerró este jueves con tres encuentros, y con ello, ocurrieron algunas novedades en las tablas de posiciones de los grupos del torneo

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: dónde disfrutar pescados y mari...

En Semana Santa, los sabores del mar toman protagonismo en Santiago con restaurantes que destacan por su frescura, variedad y propuestas para todos los gustos.

Leer mas
Economía
Acreencias Bancarias: Más de $106.000 millones sin cob...

De acuerdo con la información recopilada por la Comisión para el Mercado Financiero mediante sus procesos normativos, en 2026 se registran 94.654 acreencias en 19 instituciones supervisadas. Estas en conjunto totalizan $106.845 millones, lo que representa un incremento de 13% respecto del año anterior.

Leer mas
Triunfo
Jamaica y Bolivia ganaron sus partidos y jugarán las f...

El combinado altiplánico y el cuadro caribeño lograron superar sus llaves, y ahora buscarán la clasificación a la Copa del Mundo ante Irak y República Democrática del Congo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/