Luego del término de la segunda fecha: Revisa cómo quedaron los grupos de la Copa de la Liga

La segunda fecha de la Copa de la Liga se cerró este jueves con tres encuentros, y con ello, ocurrieron algunas novedades en las tablas de posiciones de los grupos del torneo.
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Universidad de Concepción y O’Higgins se impusieron este jueves en sus encuentros y lograron subir en las tablas de posiciones de sus grupos.
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