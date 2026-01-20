Lugares turísticos en Chile: si visitas Pomaire, esto debes saber

Pomaire es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados para el turismo gastronómico y de compras tradicionales.

Famoso por su comida típica chilena y su alfarería, este pueblo de la Región Metropolitana recibe miles de visitantes cada semana, especialmente desde Santiago, por lo que planificar el horario y la visita es clave para una buena experiencia.

Dónde queda Pomaire y cómo llegar

Pomaire se ubica en la comuna de Melipilla, a unos 50 kilómetros al suroeste de Santiago, lo que lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más accesibles para escapadas de un día.

Se puede llegar en automóvil por la Ruta 78 (Autopista del Sol) y luego por caminos locales bien señalizados. También existen buses desde Santiago a Melipilla, con conexión directa a Pomaire, especialmente los fines de semana.

Gastronomía típica: qué comer en Pomaire

La gastronomía es el principal atractivo de Pomaire y una de las razones por las que se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más populares para comer fuera de la capital. Destacan platos abundantes y tradicionales como:

Empanadas de horno

Pastel de choclo

Porotos granados

Cazuelas

El clásico terremoto en greda

Las porciones suelen ser generosas, por lo que se recomienda considerar esto al momento de pedir, especialmente si se visitan varios locales.

Horarios y días con mayor flujo turístico

El mayor flujo de visitantes se concentra los fines de semana, festivos y feriados largos, principalmente entre las 12:00 y las 16:00 horas. En estos horarios es común encontrar congestión vehicular, tiempos de espera en restaurantes y alta demanda en locales comerciales.

Para una experiencia más tranquila, se recomienda visitar Pomaire entre semana o temprano en la mañana los fines de semana, cuando el flujo turístico es menor y el recorrido resulta más cómodo.

Compras y alfarería: qué considerar

La alfarería de greda es otro de los sellos de Pomaire y uno de los principales motivos de compra en este lugar turístico en Chile. Platos, ollas, tazones y objetos decorativos se venden en tiendas, ferias y puestos a lo largo del pueblo.

Es recomendable:

Comparar precios entre distintos locales.

Consultar si las piezas son aptas para uso en cocina.

Verificar métodos de pago, ya que algunos comercios solo aceptan efectivo.

Recomendaciones para una visita ordenada

Al tratarse de uno de los lugares turísticos en Chile con mayor afluencia cercana a Santiago, se sugiere: